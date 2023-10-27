رئيس كولومبيا يهاجم إسرائيل ويقول: مع قطع الكهرباء والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة.. إبادة جماعية

صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية"، تعليقا على التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وكتب بيترو على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة: "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة".

Con el corte completo de energía e internet se desata la masacre en Gaza. Cien aviones bombardean, mientras miles de soldados israelíes penetran en Gaza.



La humanidad hoy frente a un genocidio. pic.twitter.com/hRIK5GGgBU — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2023

وأضاف أن "البشرية اليوم أمام إبادة جماعية".

إقرأ المزيد

وأرفق الرئيس الكولومبي منشوره بصورة لمنشور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى "هدنة إنسانية في الشرق الأوسط مع إطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط، وتوريد كافة الإمدادات الحيوية بالحجم المطلوب".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، توسيع العمليات في قطاع غزة تمهيدا لعملية برية واسعة النطاق.

المصدر: RT