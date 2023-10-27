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رئيس كولومبيا يهاجم إسرائيل ويقول: مع قطع الكهرباء والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة.. إبادة جماعية

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رئيس كولومبيا يهاجم إسرائيل ويقول: مع قطع الكهرباء والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة.. إبادة جماعية
Globallookpress Sebastian Barros/Keystone Press Agency
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صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية"، تعليقا على التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وكتب بيترو على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الجمعة: "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة".

وأضاف أن "البشرية اليوم أمام إبادة جماعية".

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وأرفق الرئيس الكولومبي منشوره بصورة لمنشور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا إلى "هدنة إنسانية في الشرق الأوسط مع إطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط، وتوريد كافة الإمدادات الحيوية بالحجم المطلوب".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، توسيع العمليات في قطاع غزة تمهيدا لعملية برية واسعة النطاق.

المصدر: RT

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