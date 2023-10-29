شكري يبحث مع وزيرة خارجية بلجيكا وقف التصعيد في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد مع نظيرته البلجيكية حجة لحبيب في القاهرة الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار التهدئة، ووقف التصعيد في قطاع غزة.

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كما تناولت المباحثات تعزيز الجهود مع الشركاء لإيصال المساعدات الإنسانية وإنفاذ هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين في القطاع والحيلولة دون امتداد دائرة العنف.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.



المصدر: RT