 
مباشر

شكري يبحث مع وزيرة خارجية بلجيكا وقف التصعيد في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية

أخبار العالم

شكري يبحث مع وزيرة خارجية بلجيكا وقف التصعيد في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية
Sputnik
وزير الخارجية المصري سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbhu

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد مع نظيرته البلجيكية حجة لحبيب في القاهرة الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار التهدئة، ووقف التصعيد في قطاع غزة.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه المصري والأردني والمغربي وقف التصعيد وإيصال المساعدات لغزة
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظرائه المصري والأردني والمغربي وقف التصعيد وإيصال المساعدات لغزة

كما تناولت المباحثات تعزيز الجهود مع الشركاء لإيصال المساعدات الإنسانية وإنفاذ هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين في القطاع والحيلولة دون امتداد دائرة العنف.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا