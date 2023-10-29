الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي في تل أبيب للاحتجاج على استقبال وفد من "حماس" في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة "حماس" لموسكو.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية: "تم استدعاء السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف هذا الصباح إلى مبنى وزارة الخارجية في القدس للاحتجاج على زيارة وفد حماس إلى موسكو".

وأضاف البيان: "أوضح نائب المدير العام لوزارة الخارجية للشؤون الأوراسية، السفير سيمون هالبرين، للسفير أن إسرائيل تدرس بجدية عدم وجود إدانة واضحة وصريحة من موسكو لمنظمة حماس الإرهابية، وكذلك تصرفات روسيا في المحافل الدولية".

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن "استضافة قادة حماس، المسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم الإرهابي الدموي في 7 أكتوبر واحتجاز الرهائن وقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، يخلق انطباعا بإضفاء الشرعية على الإرهاب ضد الإسرائيليين".

وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه في 7 أكتوبر، "ارتكب هجوم إرهابي غير مقبول على الإطلاق على إسرائيل"، لكن خطط إسرائيل المعلنة لتدمير "حماس" لا يمكن تنفيذها دون تدمير غزة وأغلبية السكان المدنيين.

كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو شهدت بشكل مباشر ما هو الإرهاب الدولي، مؤكدا أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن تنفيذها وفقا لمبدأ العقاب الجماعي الذي يقتل فيه كبار السن والنساء والأطفال والعائلات بأكملها.

وكان قد وصل الخميس الماضي وفد قيادي من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، في زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الخارجية الروسية إنه تم خلال لقاء وفد "حماس" بحث إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس عن قطاع غزة".

وأعربت حركة "حماس" عن تقديرها الشديد لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجهود الدبلوماسية الروسية لوقف الحرب على غزة.

المصدر: RT