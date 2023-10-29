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يوم مغربي حاشد تضامنا مع الغزّيين وعشرات الآلاف في شوارع الدار البيضاء (فيديو+صور)

أخبار العالم العربي

يوم مغربي حاشد تضامنا مع الغزّيين وعشرات الآلاف في شوارع الدار البيضاء (فيديو+صور)
Globallookpress
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تظاهر عشرات الآلاف في الدار البيضاء بالمغرب تضامنا مع الفلسطينيين ورفعوا لافتات كتب عليها "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"أوقفوا حرب الإبادة على غزة"، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس".

وحمل المتظاهرون اليوم الأحد اللافتات وتضمنت أيضا عبارات "أغلقوا مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط" و"افتحوا معبر رفح"، علما أنه تم تنظيم التظاهرة بدعوة من "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" المؤلفة من أحزاب يسارية وإسلامية.

من جهته، تحدّث منسق "الجبهة" جمال العسري عن "مئات الآلاف" من المشاركين، وقال في تصريح إن حجم المشاركة "يثبت مرة أخرى أن الشعب المغربي يتحدث بصوت واحد، وهو داعم للشعب الفلسطيني".

كما سار رجال ونساء وأطفال بأعداد كبيرة، مرتدين الكوفية الفلسطينية وملوّحين بالأعلام الفلسطينية، في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة الاقتصادية المغربية.

بدورها، قالت المتظاهرة أمينة بوخلخال: "لقد جئنا لإظهار تضامننا مع الشعب الفلسطيني في مقاومته، وللدعوة إلى رفع الحصار عن غزة وإنهاء العدوان".

وهتف المتظاهرون "يسقط الاحتلال" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" و"لا للتطبيع".

وفي السياق، دخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

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وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: أف ب + RT

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