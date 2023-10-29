مقتل شاب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في بيت ريما غرب رام الله

أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بمقتل شاب وإصابة 11 آخرين فجر اليوم الأحد، برصاص قوات جنود إسرائيليين اقتحموا بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت "وفا" أن مستشفى "الشهيد ياسر عرفات" في مدينة سلفيت، أعلن عن "استشهاد الشاب ناصر عبد اللطيف البرغوثي (30 عاما) من بيت ريما متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال، كما اصيب 11 بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة".

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ويتزامن اقتحام بيت ريما مع اقتحامات اخرى جرت فجر الأحد في جنين ونابلس، وهجمات لمستوطنين في عدة قرى بالضفة الغربية.

وارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"إلى 112 فلسطينيا وأكثر من 1900 جريح.

المصدر: وفا