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القناة 13 العبرية: الجيش الإسرائيلي لا يزال داخل أراضي قطاع غزة ولم ينسحب منها

هدم منزل القيادي في حركة "حماس" باجس نخلة في مخيم الجلزون شمال رام الله (فيديو)

أخبار العالم العربي

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هدمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت منزل القيادي في حركة "حماس" باجس نخلة في مخيم الجلزون شمال رام الله.

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ويقع منزل باجس نخلة في منطقة C حسب الاتفاقيات، وهناك عدد من المنازل في نفس المنطقة سبق أن تقدم أصحابها بطلبات التماس تم قبولها.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هددت قبل 9 سنوات بهدم المنزل، لكنها لم تنفذ، واليوم هدمته كونه لأحد قياديي حركة "حماس".

يذكر أن باجس نخلة معتقل حاليا ضمن الحملة الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية، حيث قضى 24 عاما في السجون الإسرائيلية.

ولليوم الـ22 يواصل الطيران الإسرائيلي قصف قطاع غزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT

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