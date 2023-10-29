فصائل عراقية تستهدف قاعدة التنف الأمريكية على الحدود السورية

أعلنت فصائل "المقاومة العراقية" استهداف قوات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة التنف على الحدود السورية.

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وقالت المقاومة في بيانها أمس الجمعة إنها استهدفت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

كما استهدفت المقاومة العراقية أمس الجمعة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق بطائرتين مسيرتين.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا على حد سواء.

كما تعرّضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أمريكية لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وتتهم واشنطن "الجماعات المدعومة من إيران" بتنفيذ تلك الهجمات.

المصدر: سانا، RT