مصدر: القوات الأمريكية تقصف مواقع بالقرب من الميادين شرقي سوريا عقب استهداف قاعدتها أمس

أطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا ثلاثة صواريخ باتجاه بادية الميادين.

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وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن "الصواريخ سقطت في المنطقة الواقعة بين الميادين ومحكان دون ورود تفاصيل عن المواقع المستهدفة".

وأضاف المصدر أن "الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الأميركية يحلق في سماء منطقة حقل العمر وذلك في أعقاب استهداف القاعدة الليلة الماضية بثلاثة صواريخ".

وكان مصدر ميداني أفاد في وقت سابق باستهداف القاعدة الأميركية بثلاثة صواريخ.

وتتعرض التجمعات الأمريكية شرقي سوريا ولاسيما التنف وحقلا كونيكو والعمر لهجمات متكررة ازدادت وتيرتها مع بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصدر: سبوتنيك