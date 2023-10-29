قوات الفجر في لبنان تتبنى قصف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وتؤكد استعدادها لتوسيع دائرة الرد

أعلنت قوات الفجر في لبنان (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية) مساء اليوم الأحد قصف كريات شمونة الإسرائيلية بالصواريخ، مركدة قدرتها على توسيع دائرة الرد لثني إسرائيل عن عدوانها.

وقالت "قوات الفجر" في بيان: "وجهنا صليات صاروخية جديدة ومركّزة استهدفت مواقع العدو في محيط مستوطنة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة".

وأضافت: "وعملياتنا ستستمر وتزداد كلّما أمعن العدو وتمادى في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، ونحن قادرون على توسيع ردنا".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يتبدل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى على حدود لبنان الجنوبية، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

ولا تزال الحرب على غزة مستمرة منذ فجر السبت 7 أكتوبر بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين الإسرائيليين.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم، حيث قصف الطيران الحربي قطاع غزة بلا هوادة منذ 7 أكتوبر، وفي الـ27 من الشهر ذاته وسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة.

وأسفر القصف على القطاع عن مقتل أكثر من 8000 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا آخرين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 311 عسكريا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 230 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال، إلا أن الوضع ظل على حاله حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع باستمرار.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية