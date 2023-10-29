"القسام" تنفذ الآن إنزالا مفاجئا خلف خطوط الجيش الإسرائيلي في إيرز ومصادر عبرية تتحدث عن قتال شرس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "تبادلا لإطلاق النار بين قوات الجيش وعناصر من كتائب القسام يجري في موقع إيرز العسكري وتم القضاء على عدد من الإرهابيين"، فيما أفادت مصادر عبرية أن قتالا شرسا يجري في المنطقة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة مع هذه الوحدات المتسللة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قضينا على عدد من المسلحين الذين خرجوا من فتحة نفق في غزة ومنعنا تسللهم إلى منطقة إيرز".

وسبق أن قالت "كتائب القسام"، إن "مجاهدينا يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما".

مؤكدة أنها لا تزال تدك موقع إيرز بقذائف الهاون من العيار الثقيل والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.

وقالت "كتائب القسام": "مجاهدونا يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة".

يتبع..