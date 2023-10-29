"أكسيوس": زيارة متوقعة لوزير الدفاع السعودي إلى واشنطن يوم الاثنين

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن يوم الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.

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وقالت المصادر لـ"أكسيوس" إن الزيارة جرى ترتيبها منذ وقت طويل، لكنها تأتي في وقت بدأت فيه إسرائيل المرحلة الثانية من الحرب على غزة، إذ تنفذ قواتها البرية عمليات ضد مقاتلي حركة "حماس".

وذكر تقرير "أكسيوس" أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء من مجلس الشيوخ.

وناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء جهود الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

والسعودية من الدول العربية التي نددت باستهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

وقال بايدن في وقت سابق إن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذها مقاتلو "حماس" في السابع من أكتوبر كانت تهدف إلى تعطيل تطبيع محتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية.

المصدر: "أكسيوس" + "رويترز"