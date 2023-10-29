سوناك وماكرون يشددان على ضرورة إدخال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شددا خلالها على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان رسمي، أن الجانبين اتفقا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل عاجل.

ووفقا للبيان، أعرب الجانبان عن قلقهما بشأن "خطر تصعيد النزاع في المنطقة"، واتفقا على ضرورة عدم إغفال مستقبل المنطقة على الأمد الطويل، ولا سيما الحاجة إلى حل الدولتين.

وأفادت الأمم المتحدة في وقت سابق بدخول 84 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة الـ 21 من أكتوبر الجاري، في حين أن هناك حاجة إلى 100 شاحنة على الأقل يوميا.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: أ ف ب