"حزب الله" يعلن استهداف موقع السماقة الإسرائيلي وفرقة مشاة جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" البناني اليوم الأحد "استهداف موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مباشرة فيه".



وقال "حزب الله" في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر هذا اليوم ‏الأحد الواقع فيه 29 أكتوبر 2023 موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مباشرة".

كما أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قوة مشاة إسرائيلية جنوبي البلاد، حيث أوضح في بيان آخر قائلا: "عند الساعة 15:45 من بعد ظهر يوم ‏الأحد الواقع في 29 أكتوبر 2023، ‏وبعد متابعة ورصد دقيق اكتشف مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه، فقاموا باستهدافها ‏على الفور بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها اصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إستفزازاتها وتهديداتها الصادرة عن مسؤولين حكوميين وعسكريين بتدمير لبنان وإعادته الى العصر الحجري، مما قد يؤجج الصراع ويزيد مخاطر تحوله الى مواجهة إقليمية تهدد السلم والامن في جنوب لبنان والمنطقة بأجمعها، وذلك بعكس التصريحات الصادرة عن المسؤولين اللبنانيين التي تشدد على عدم رغبة لبنان بالحرب أو السعي اليها.

وكلام بوحبيب جاء خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز حيث جرى البحث بالتطورات في الجنوب اللبناني.

وأفاد مراسلنا صباح اليوم بأن "حزب الله" استهدف بالأسلحة الرشاشة والقذائف موقع مسكاف عام الاسرائيلي المقابل لبلدة العديسة جنوبي لبنان.

في حين قصفت المدفعية الاسرائيلية الأحراج المحيطة بموقع مسكاف عام العسكري من الجانب اللبناني، حيث طاول القصف تلة المخافر في بلدة العديسة

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية على بلدة المجيدية ووادي خنسا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

واستهدفت إسرائيل منزل بطائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، فيما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على جبل سدانة في مرتفعات ‎كفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT