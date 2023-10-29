الكونغرس الأمريكي يعتزم تجزئة طلب بايدن تخصيص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا

يعتزم الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونغرس الأمريكي، تجزئة طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول لشبكة "فوكس نيوز": "ما نريد القيام به - بسبب الحاجة الملحة لدى إسرائيل- هو البدء بمساعدة إسرائيل ثم حل القضايا المتعلقة بالمناطق الأخرى".

وأضاف ماكول أن مجلس النواب سينجز ذلك في الأسبوع المقبل.

وأضاف: "لكن لا يمكننا أن ننسى الملفات الأخرى"، مشيرا إلى خطط تخصيص الأموال لدعم أوكرانيا وتايوان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أن الإدارة الأمريكية لم تطلع الكونغرس على الهدف النهائي للولايات المتحدة من النزاع في أوكرانيا.

وقال في حديث لقناة "فوكس نيوز": "لدينا مخاوف... نتحمل المسؤولية عن إدارة أموال الشعب الأمريكي، ونريد أن نعرف ما هو الهدف الأمريكي من وراء النزاع في أوكرانيا؟ لم يقدم البيت الأبيض أي معلومات لنا بهذا الصدد".

وأكد أن على الإدارة الأمريكية تقديم تقرير حول إنفاقها على المساعدات المقدمة لكييف.

وقال: "علينا أن نتأكد من أن البيت الأبيض ينفق هذه الأموال بالشكل المناسب".

وأرسل البيت الأبيض طلبا الأسبوع الماضي إلى الكونغرس للحصول على أموال إضافية من الميزانية لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.

المصدر: فوكس نيوز