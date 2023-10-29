مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي في هرتسيليا وتل أبيب وسماع أصوات انفجارات غربي القدس (فيديو)

أفادت مراسلتنا بإطلاق صفارات الإنذار في هرتسيليا وتل أبيب وسماع أصوات انفجارات غرب القدس، وأن 4 صواريخ سقطت في منطقة تل أبيب وضواحيها.

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وأعلنت "كتائب القسام" قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على قتل المدنيين في قطاع غزة، فيما قالت مراسلتنا.

وفجر اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإنطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هعسراه شمال غزة، بعد قصف صاروخي من القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور منذ يوم الجمعة.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT