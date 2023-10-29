صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بعد قصف صاروخي من غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإنطلاق صفارات الإنذار فجر اليوم الأحد في مستوطنة نتيف هعسراه شمال غزة، بعد قصف صاروخي من القطاع.

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وأمس السبت، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة نير عوز المحاذية لقطاع غزة، وأفادت التقارير بعدم وقوع إصابات أو أضرار في المستوطنة التي تم إجلاء معظم سكانها.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتصاعد إطلاق الصواريخ وسط العمليات الموسعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث تم الهجوم بالدبابات على 3 محاور ليلة السبت.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو لقواته البرية خلال توغلها في القطاع، ووثق المقطع حركة قوافل من المدرعات وعمليات إطلاق للنار.

من جهتها، أعلنت حركة "حماس" أن هجوم القوات الإسرائيلية فشل، وأن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في توغله البري، وأن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور منذ يوم الجمعة.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT