وسائل إعلام: انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد قصف صاروخي من "حماس" والفصائل الفلسطينية.

إقرأ المزيد

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه بعد توقف دام حوالي 8 ساعات، انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنة نير عوز الحدودية مع قطاع غزة، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في المستوطنة التي تم إخلاؤها إلى حد كبير.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتصاعد إطلاق الصواريخ وسط العمليات الموسعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لقواته البرية خلال توغلها في قطاع غزة.

ووثق الفيديو حركة قوافل من المدرعات وعمليات إطلاق للنار.

وذكرت وسائل إعلام أن القوات الإسرائيلية هاجمت قطاع غزة بالدبابات على 3 محاور ليلا.

من جهتها، أعلنت حركة "حماس" أن هجوم القوات الإسرائيلية فشل، وأن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في توغله البري، وأن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري وكثف غاراته على كافة المحاور منذ أمس الجمعة.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT