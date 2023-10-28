الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لقواته البرية في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فيديو لقواته البرية خلال توغلها في قطاع غزة.

ووثق الفيديو حركة قوافل من المدرعات وعمليات إطلاق للنار.

#فيديو قوات برية لجيش الدفاع في نشاط عسكري داخل قطاع غزة pic.twitter.com/52gim8g1Vy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2023

وذكرت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية هاجمت قطاع غزة بالدبابات على ثلاثة محاور ليلا.

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وأعلنت حركة "حماس" أن هجوم القوات الإسرائيلية فشل وأن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في توغله البري، وأن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع.

وأشارت "القناة 13" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال في قطاع غزة ولم ينسحب.

وذكر موقع "واينت" العبري نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة الجيش بدأت مشاورات جديدة لتحديد المراحل المقبلة من الاجتياح البري لقطاع غزة، الذي انطلق مساء أمس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT