أوستن يطالب غالانت بحماية المدنيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اتصالا هاتفيا جديدا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بحثا فيه سير العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "أوستن أكد على أهمية حماية المدنيين خلال عمليات القوات الإسرائيلية"، مشيرة إلى أنه "ركز على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".

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وأضافت "أن الوزير الأمريكي أكد أيضا أهمية إطلاق حماس سراح جميع الرهائن".

وكان وزير الدفاع الأمريكي قد أكد لغالانت التزام واشنطن بـ"ردع" أي جهة تسعى لتصعيد النزاع مع إسرائيل.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل في قطاع غزة وآلاف الجرحى والمفقودين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسير احتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرئيل"