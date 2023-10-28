الجيش الإسرائيلي: قصفنا 150 هدفا تحت الأرض شمال قطاع غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه قصف خلال الليل 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة.

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وجاء في بيانه: "أغارت طائرات حربية الليلة الماضية على نحو 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة حيث تمكنت من تصفية مخربين من حماس وتدمير أنفاق قتالية ومناطق قتال تحت الأرض بالاضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى تحت الأرض".

وقال قائد مركز إدارة النيران في القيادة الجنوبية: "قمنا بشن غارات لم يسبق لها مثيل في قطاع غزة جوا وبرا وحتى من تحت الأرض".

وأضاف: "جيش الدفاع سيقضي على كل مخرب من القادة وحتى النشطاء وكل بنية تحتية لحماس".

من جهته، صرح القائد في سلاح الجو العميد غلعاد كينان، بأنه خلال الغارات الليلة الماضية والتي شاركت فيها نحو 100 طائرة حربية، تم استخدام مئات الصواريخ وتدمير مئات الأهداف لحماس.

وقال إن سلاح الجو مستعد لتطور المعركة ويعمل مع كافة أذرع الجيش لتدمير كل من يتورط مع حماس.

מטוסי קרב תקפו הלילה כ-150 מטרות תת-קרקעיות בצפון רצועת עזה. במהלך התקיפה חוסלו מחבלים של ארגון הטרור חמאס והושמדו מנהרות לחימה, מרחבי לחימה תת-קרקעיים ותשתיות טרור תת-קרקעיות נוספות>> pic.twitter.com/cEJ5zqOA0l — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 28, 2023

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل في قطاع غزة وآلاف الجرحى والمفقودين.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسير احتجتزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT