ساليفان يعجز عن الإجابة على كيفية إخراج وإعادة الأمريكيين من قطاع غزة المحاصر

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إن بلاده لا تدري كيف سيتمكن المواطنون الأمريكيون من مغادرة قطاع غزة وذلك على الرغم من الجهود التي يبذلها البيت الأبيض في هذا المجال.

وقال ساليفان في تصريح لقناة ABC، معلقا على احتمال مغادرة المواطنين الأمريكيين لقطاع غزة: "لست مستعدا للتنبؤ بالضبط حول كيفية حدوث هذا الأمر".

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وأشار ساليفان إلى أن إعادة الأمريكيين تظل أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، لافتا إلى أن واشنطن مستعدة لدعم إقامة "هدنة إنسانية" من أجل إتاحة الفرصة لمواطنيها ومغادرة غزة.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" صباح 7 أكتوبر، وعمل أيضا على توسيع هجومه البري وكثف من غاراته على كافة المحاور منذ يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري.

إلى ذلك أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل عن وقوع أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

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جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الفائت عن دعمها إقامة "هدنة انسانية"، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: "يمكننا أن ندعم هدنات إنسانية بهدف إيصال (المساعدة)، وكذلك للسماح بإخراج أناس، وهذا يشمل أيضا إدخال الوقود وإعادة الكهرباء".

المصدر: نوفوستي + RT