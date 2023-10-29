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الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع فيديو توثق توغل قواته في قطاع غزة (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع فيديو توثق توغل قواته في قطاع غزة (فيديو)
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نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو توثق عملياته البرية التي تنفذها قواته في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:  "قامت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه من قيادة الجيش بمهاجمة مبان عسكرية تابعة لحركة "حماس" تواجد فيها بعض المخربين، كما تمت مهاجمة مواقع مضادة للدبابات ونقاط مراقبة وبنية تحتية عسكرية".

وأضاف البيان: "تمكنت قواتنا من القضاء على الإرهابيين الذين أطلقوا النار باتجاه القوات، بالإضافة إلى الإرهابيين الذين تم التعرف عليهم على الشريط الساحلي في منطقة زيكيم في قطاع غزة".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر  8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT

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