"سرايا القدس" تنشر مشاهد من استهداف تل أبيب والمدن الإسرائيلية برشقات صاروخية (فيديو)

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فسلطين، مقطع فيديو يوثق إطلاق رشقات صاروخية في اتجاه تل أبيب والمدن الإسرائيلية.

وعرضت "السرايا" على قناتها في "تلغرام"، مشاهد توثق "رشقات صاروخية دكت بها سرايا القدس تل أبيب والمدن المحتلة ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

وعند فجر اليوم، أعلنت "سرايا القدس" أن "مجاهديها في كتيبة جنين خاضوا اشتباكات مباشرة مع قوات العدو المتوغلة في حي المراح وبلدة السيلة الحارثية".

كما أكدت "سرايا القدس" صباح اليوم "قصف آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وبينت أنها "قصفت مجمع "مفتاحيم" ومنطقة "نير عوز" برشقة صاروخية، والتحشدات العسكرية في موقع "العين الثالثة" وقرب "بوابة السريج" و"بوابة السناطي" وشرق رفح بقذائف الهاون".

كما ذكرت "سرايا القدس" أنها قصفت "مغتصبة "نتيف هعسراه" برشقة صاروخية ضمن معركة".

وأضافت في بيان: "سرايا القدس وكتائب القسام تقصف تجمعا لآليات العدو المتوغلة في منطقة الواحة شمال غرب بيت لاهيا بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأصدرت "سرايا القدس" بيانا نعت فيه أحد قياديها، حيث قالت: "سرايا القدس تنعى شهيدها القائد "رسمي فايز عرفات" أحد أبرز قادة كتيبة نابلس، الذي ارتقى اليوم الأحد، أثناء قيامه بواجبه الجهادي دفاعاً عن المخيم ونصرةً لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT