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مراسلنا: اشتباكات عنيفة وانفجارات شرق بيت حانون

مقاتلون من "حماس" يباغتون القوات الإسرائيلية بخروجهم خلفهم من الأنفاق

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أعلنت كتائب "القسام" أن مقاتليها باغتوا القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، بعد تسللهم خلف الخطوط الإسرائيلية واشتبكوا معهم.

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من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في شمال قطاع غزة تعرضت لهجوم من مقاتلين فلسطينيين خرجوا من نفق.

وأعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" في وقت سابق استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غربي قطاع غزة، إلى جانب تصدي مجموعاتها للقوات الإسرائيلية في منطقة الأمريكية شمال غرب مدينة بيت لاهيا".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر  8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT

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