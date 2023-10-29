الرئيس التنفيذي لـ"موبيل آي" الإسرائيلية يدعو للإطاحة بنتنياهو فورا

دعا الرئيس التنفيذي لشركة "موبيل آي" الإسرائيلية لتقنيات السيارات الذاتية القيادة أمنون شاشوا إلى الإطاحة فوراً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

واتهم شاشوا، وهو أحد كبار رجال الأعمال في إسرائيل، حكومة نتنياهو "بارتكاب الأخطاء والتنافر وعدم الكفاءة" منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" لحركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري.

وكتب شاشوا في مقال رأي بصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية اليومية "علينا أن نقلل خسائرنا ونفعل ذلك بسرعة. الحل الوحيد للوضع الحالي في إسرائيل هو تغيير الحكومة، ويجب أن يحدث ذلك على الفور".

وأثار نتنياهو ضجة اليوم عندما انتقد رؤساء المخابرات قائلا إنهم لم يحذروه قط من أن "حماس" تخطط لهجومها، لكنه تراجع في وقت لاحق عن تصريحاته واعتذر.

وأحجم مكتب نتنياهو عن التعليق على مقال شاشوا.

وقال شاشوا إن الحكومة، التي بدت مهتمة ببقائها سياسياً أكثر من اهتمامها بـ"مصلحة البلاد"، يمكن تغييرها دون دعوة إلى انتخابات جديدة، مما يقلل من الاضطرابات السياسية، مع تشكيل ائتلاف جديد من داخل البرلمان الحالي.

المصدر: رويترز