 
مباشر
عاجل
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقبلون على كارثة إذا لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على أكثر من 450 هدفا لـ"حماس" خلال 24 ساعة (فيديو)

أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يشن غارات على أكثر من 450 هدفا لـ
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbh9

شن الطيران الإسرائيلي غارات على أكثر من 450 هدفا تابعة لحركة "حماس" في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أكثر من 450 هدفا تابعا لحركة "حماس" في جميع أرجاء قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت "مقرات قيادية ومواقع استطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة للحركة".

وأضاف البيان أنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية قامت الطواقم القتالية المشتركة باستهداف خلايا مخربين حاولت استهداف القوات وأخرى خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع. كما قامت القوات بتوجيه الطائرات لضرب أهداف معادية على الأرض".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح  إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا