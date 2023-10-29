الطيران الإسرائيلي يشن غارات على أكثر من 450 هدفا لـ"حماس" خلال 24 ساعة (فيديو)

شن الطيران الإسرائيلي غارات على أكثر من 450 هدفا تابعة لحركة "حماس" في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أكثر من 450 هدفا تابعا لحركة "حماس" في جميع أرجاء قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأشار البيان إلى أن الهجمات استهدفت "مقرات قيادية ومواقع استطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة للحركة".

وأضاف البيان أنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية قامت الطواقم القتالية المشتركة باستهداف خلايا مخربين حاولت استهداف القوات وأخرى خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع. كما قامت القوات بتوجيه الطائرات لضرب أهداف معادية على الأرض".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.