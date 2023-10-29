بلينكن وكليفرلي ناقشا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي منع اتساع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أعلنت الخارجية الأميركية في بيان: أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي وبحث معه سبل منع اتساع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار بلينكن وكليفرلي إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

معلوم أنه في صباح يوم 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية طوفان الأقصى، التي أعلنتها كتائب القسام ــــ الجناح العسكري لحركة حماس، وبعد ذلك توغل مقاتلو التنظيم في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، وأوقعوا أكثر من ألف قتيل، وأسروا العشرات من الإسرائيليين واقتادوهم إلى لقطاع كأسرى لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

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ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حماس في قطاع غزة. وشن غارات جوية عنيفة على القطاع، ما أوقع آلاف القتلى بين المدنيين نصفهم تقريبا من الأطفال، وتسبب بدمار هائل للمباني والبنية التحتية، وحتى المستشفيات، كما فرضت إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة، حيث تم تعليق إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والأدوية والوقود.

المصدر: ريا نوفوستي