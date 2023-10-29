مقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحامات متفرقة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين فجر اليوم الأحد خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم عسكر بمدينة نابلس، وبلدة طمون جنوب مدينة طوباس، وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

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كذلك، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة جنين بالضفة الغربية، فيما دوت صفارات الإنذار وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

وقالت "سرايا القدس" إن عناصرها في كتيبة جنين يخوضون اشتباكات مباشرة مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في حي المراح وبلدة السيلة الحارثية، معلنة تمكنهم من إسقاط طائرة مسيرة للجيش كانت تحوم فوق المدينة.

وأشارت "سرايا القدس" إلى إنها استهدفت بشكل مباشر القوات الإسرائيلية وعددا من الآليات المقتحمة لبلدة سيلة الحارثية غربي جنين.

من جهته، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأنه تم اعتقل كل من باسم محمد بشارات (36 عاما)، وعبد المعز بشارات (37 عاما)، وأميمة عبد الله الطوباسي وهي زوجة الأسير المحرر والمبعد إلى غزة بلال أبو طوس.

وتشن القوات الاسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة لمدن الضفة الغربية تتزامن مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة.

وقتل 107 فلسطينيين على الأقل بالضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من اكتوبر الحالي.

المصدر: RT