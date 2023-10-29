اشتباكات عنيفة في جنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي المدينة (فيديو)

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة أحياء في مدينة جنين بالضفة الغربية، فيما دوت صفارات الإنذار وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

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وأعلنت "سرايا القدس" في بيان لها: "يخوض مجاهدونا في كتيبة جنين بسرايا القدس الآن اشتباكات مباشرة مع قوات العدو المتوغلة في حي المراح وبلدة السيلة الحارثية".

وأظهرت مقاطع فيديو لتبادل إطلاق النار بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، وأكدت "سرايا القدس" تمكن عناصرها من إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي كانت تحوم فوق المدينة.

وقالت إنها استهدفت بشكل مباشر القوات الإسرائيلية وعددا من الآليات المقتحمة لبلدة سيلة الحارثية غربي جنين.

وفي وقت سابق، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون خلال قتال عنيف اندلع في مدينة جنين ومخيمها فجر الجمعة.

وأعلن مستشفى جنين الحكومي "استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر العامر من مخيم جنين".

وحطمت جرافات إسرائيلية خلال الاقتحام النصب التذكاري للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة عند مدخل مخيم جنين للاجئين.

#شاهد اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية و قوات الإحتلال في مدينة جنين في هذه الأثناء pic.twitter.com/xOHMFYyGF2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 29, 2023

وهذه المرة الثانية التي يحطّم فيها النصب خلال 4 أشهر، بعد أن تم تدشينه يوم 11 مايو 2023، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لمقتلها، في مكان الحادثة.

وتشن القوات الاسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة لمدن الضفة الغربية تتزامن مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة.

وقتل 107 فلسطينيين على الأقل بالضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من اكتوبر الحالي.

تغطية صحفية: "الاحتلال يطلق النار صوب أحد المساجد في مدينة جنين." pic.twitter.com/mLtnBCVyJv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 29, 2023

نقل إصابة إلى المشفى في مدينة جنين. pic.twitter.com/ayTjKz4pwU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 29, 2023

المصدر: RT