مقتل فلسطينيين في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمها

قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قتال عنيف اندلع في مدينة جنين ومخيمها فجر اليوم الجمعة.

وأعلن مستشفى جنين الحكومي "استشهاد الشاب عبد الله بسام أبو الهيجا، من بلدة اليامون غرب جنين، عقب إصابته بعدة رصاصات في انحاء متفرقة من جسده، وكذلك استشهاد الشاب أيسر العامر من مخيم جنين".

اقتحمت قوة إسرائيلية برفقة 40 آلية عسكرية مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية أن الاشتباك كبير".

وجرى اطلاق صافرات الانذار لتحذير أهالي المدينة والمخيم.

وأشارت المصادر إلى تحليق مقاتلات إسرائيلية وطائرات بدون طيار في جنين والمخيم.

وذكرت اذاعة الأقصى أن مقاتلي كتائب القسام يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة للتصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في جنين.

وذكرت سرايا القدس (كتيبة جنين) أن عناصرها قاموا باستهداف قوة إسرائيلية وعدد من الآليات في محيط مستشفى ابن سينا بصليات مركزة ومباشرة من الرصاص ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين، من عدة محاور، ترافقها جرافتان من طراز (D9) ، وداهمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، وفي حي الزهراء بالمدينة، وعلى أطراف مخيم جنين، ونشرت القناصة في هذه المباني والمنازل.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية عسكرية، وحاصرت أحد المنازل في محيط مستشفى ابن سينا، وسط مواجهات عنيفة.

وتقوم جرافات الاحتلال المقتحمة لجنين ومحيط المخيم بأعمال تجريف واسعة في أطرافه وتخريب في الشوارع والبنية التحتية.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس من محاور عدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا ومخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة الغربية.

وتشن القوات الاسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة بمدن الضفة الغربية تتزامن مع هجوم إسرائيلي واسع ودموي على قطاع غزة.

وقتل 107 فلسطينيين على الأقل بالضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من اكتوبر الحالي.

المصدر: RT+ وفا