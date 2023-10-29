الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي في غزة الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي بجروح بالغة خلال الليل جراء إصابته بقذيفة هاون شمال قطاع غزة".

وأضاف: "كما أصيب جندي في الجيش بجروح متوسطة خلال اشتباكه مع الإرهابيين في شمال قطاع غزة، وتم نقل الضابط والجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.