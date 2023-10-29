وكالة "وفا": أكثر من 100 قتيل ومصاب بغارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة فجر الأحد

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن العشرات قتلوا وأصيب المئات فجر اليوم الأحد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن عشرات الفلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم وما زال آخرون تحت الأنقاض.

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وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكونا من 6 طوابق ما أوقع قتلى وجرحى.

أما في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ذكرت "وفا" أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت عدة منازل ما أدى لمقتل 30 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن القصف استهدف أيضا نحو 5 منازل في حي التفاح شرق المدينة وأوقع قتلى وجرحى في صفوف المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع قتلى ومصابين ما زال بعضهم تحت الأنقاض، وفقا للوكالة الرسمية.

وأفادت أيضا بأن مخيم جباليا تعرض هو الآخر لقصف إسرائيلي ما أدى لسقوط 45 قتيلا على الأقل.

هذا، وأشارت "وفا" إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت مربعا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

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وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط قتلى ومصابين لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.

وفي خان يونس ورفح، قتل نحو 57 فلسطينيا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع، وفق ما نقلته الوكالة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني، علما أن إسرائيل شنت مساء الجمعة هجوما داميا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7800 قتيلا و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 222 إسرائيليا.

المصدر: "وفا"