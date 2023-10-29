الكويت تدعو رعاياها في لبنان للعودة الطوعية

دعت السفارة الكويتية في بيروت بتحديث نشرته الخارجية الكويتية اليوم الكويتيين في لبنان، إلى العودة الطوعية إلى البلاد.

وجاء في التحديث "استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023 والذي يحث كافة المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين المتواجدين حاليا في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لتواجدهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية كافة المواطنين المتواجدين حاليا في لبنان للتواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة".

بيان صادر عن سفارة #دولة_الكويت لدى الجمهورية اللبنانية تدعو من خلاله كافة المواطنين المتواجدين حالياً في #لبنان للتواصل معها.



البيان كاملاً: https://t.co/KHACvZciyqpic.twitter.com/Nz7Tf9bxEi — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) October 29, 2023

وخلال الأيام الماضية، دعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والسعودية رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان ومغادرة الموجودين فيه.

ومنذ ثلاثة أسابيع تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل مسلحة من جهة أخرى ما خلّف قتلى وجرحى في الطرفين.

وتأتي هذه التوترات على وقع مواجهة مستمرة منذ 7 أكتوبر بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ولليوم الـ23 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات مكثفة على غزة ما أسفر إجمالا عن مقتل حوالي 8000 فلسطيني، وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.

المصدر: RT