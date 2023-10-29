الجيش الإسرائيلي يجدد دعواته لسكان شمال قطاع غزة للتوجه جنوبا

جدد الجيش الإسرائيلي اليوم دعواته لسكان قطاع غزة لترك منازلهم والتوجه جنوبا للحصول على المساعدات الإنسانية اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة حجم المساعدات هناك.

وحث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عبر منصة "إكس" سكان شمال قطاع غزة على التوجيه جنوبا إلى منطقة وادي غزة بدعوى "أنها أكثر أمنا إضافة على أنهم سيحصلون هناك على المساعدات الإنسانية من ماء وغذاء ودواء".

ولفت إلى أن "الجهود أنه سيتم توسيع الجهود الإنسانية في منطقة وادي غزة اليوم الأحد، بجهود مصرية أمريكية".

وأفادت الأمم المتحدة في وقت سابق بدخول 84 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة الـ 21 من أكتوبر الجاري، في حين أن هناك حاجة إلى 100 شاحنة على الأقل يوميا.

وشرع الجيش الإسرائيلي بدعوة سكان شمال القطاع إلى الانتقال جنوبا منذ 15 من الشهر الجاري، إلا أنه وبالرغم من هذه المطالبات تعرضت هذه المنطقة للقصف الإسرائيلي.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب