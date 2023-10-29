قديروف ينشر فيديو لأطفال من غزة يتوجهون إليه بطلب المساعدة

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو لأطفال فلسطينيين يناشدونه المساعدة، محملا الغرب المسؤولية عن جرائم إسرائيل وقصف المدنيين في قطاع غزة.

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وكتب قديروف في منشور مرفق بالفيديو: "العالم أجمع تقريبا لا يريد أن يسمع أصوات الأطفال الفلسطينيين التعساء، ضحايا العدوان الإسرائيلي. الآن يلجؤون إلي على أمل أن يتم سماعهم".

ولفت إلى المآسي التي يعيشها هؤلاء الأطفال كل يوم نتيجة للعدوان الإسرائيلي، مشددا على أن "المنافقين الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان لا يدينون تصرفات إسرائيل على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، يدعمونها بكل ما أمكن".

وأضاف:"حلف شمال الأطلسي الذي يتخيل نفسه سيد العالم، يسفك دماء الأبرياء في جميع أنحاء العالم بإشارة من الولايات المتحدة.. الفاشية الإسرائيلية اليوم لا تختلف عن فاشية هتلر".

وتعهد قديروف بمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين عبر صندوق "أحمد قديروف العام الإقليمي"، الذي أرسل مساعدات لـ20 ألف أسرة في غزة.

المصدر: RT