قتلى وجرحى في موجة قصف إسرائيلي جديدة لمناطق متفرقة من قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسة استهدافات جديدة طالت عددا من الأحياء في قطاع غزة ومخيم جباليا.

وذكر مراسلنا أنه قتل عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون في قصف الطائرات الإسرائيلية لعدة منازل في الشجاعية، والصبرة، والدرج بمدينة غزة.

كما قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب العشرات جراء استهداف الطائرات الحربية منزلا مأهولا لعائلة "محرم" في منطقة الاتصالات غرب مخيم جباليا.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، بإصابة 3 من طواقمه جراء استهدافهم خلال قيامهم بإخلاء مصابين من أحد المنازل التي تعرضت للقصف الإسرائيلي غرب محررة نتساريم جنوب مدينة غزة قبل قليل.

جاء هذا الإعلان من قبل الدفاع المدني عقب استهداف المناطق المحيطة بالمستشفى التركي بمنطقة نيتساريم وسط القطاع، بقذائف مدفعية إسرائيلية.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر 8 آلاف قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT