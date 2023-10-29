بالصور.. استعدادات القوات الإسرائيلية لهجوم بري واسع على قطاع غزة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.

وتشن الطائرات الإسرائيلية الآن هجوما عنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، وانقطعت شبكة الاتصالات عن القطاع مجددا.

وأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بمواصلة الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قصفها المكثف على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

في القوت نفسه أعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال"، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية، وذلك بعد عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت بشكل جزئي إلى بعض مناطق القطاع صباح اليوم.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع نحو 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 230 إسرائيليا.

المصدر: RT