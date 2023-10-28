رئيس شركة "فودافون" المصرية يؤكد استعداد شركته نشر محطات اتصالات لغزة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المصرية "فودافون" هاني محمود، أن الشركة جهزت محطات متحركة لنقلها إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، لاستعادة الإنترنت وشبكات الاتصالات بعد قطعها.

وقال محمود: "اليوم أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات قرارا أكد فيه على أهمية عودة الاتصالات والانترنت لغزة، لأن ذلك سينقذ الضحايا والمصابين".

وأضاف: "نحن هنا في مصر، شركتنا مستعدة ببعض المحطات المتحركة التي نستخدمها دوما في المباريات والتجمعات لنقلها إلى الأماكن الحدودية بين مصر وغزة، ونقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ ذلك".

وفي السياق ذاته، أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيوفر للمنظمات الدولية المعترف بها في قطاع غزة، إمكانية الوصول إلى اتصالات شبكة "ستارلينك" الفضائية.

وأوضح ماسك عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ستوفر ستارلينك التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".

وتسببت الغارات الإسرائيلية الضخمة والكثيفة مساء يوم الجمعة، بانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، كما أعلن عدد من المؤسسات الدولية ووزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، أنها لا تستطي تقديم أي خدمات في ظل انقطاع التواصل مع وحداتها.

وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، مساء الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وذلك بعد إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية في القطاع.

المصدر: RT