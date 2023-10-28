ماسك: "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة

رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المطالبات بوصول الإنترنت الفضائي "ستارلينك" إلى غزة بعد تصدر هشتاج "starlink for gaza" منصات التواصل الإجتماعي.

وقال إيلون ماسك في تدوينة على منصة "X" إن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وجاء الإعلان ردا على تدوينة نشرتها الطبيبة الدنماركية أناستاسيا ماريا لوبيز والتي قالت فيها "غزة تتعرض للقصف والإنترنت والاتصالات مقطوعة.. إنهم بحاجة إلى StarLink على الفور"، وأشارت فيها إلى ماسك.

وذكر ماسك في رده "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، ستدعم SpaceX ربط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا".

No terminals from Gaza have attempted to communicate with our constellation.



SpaceX will support communication links with internationally recognized aid organizations. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

وألحت الطبيبة على طلبها قائلة "تحقق من ذلك، هناك أشخاصا يعانون ولا يستطيعون إخبار العالم بما يمرون به".

Pls investigate🙌🏻 These people are suffering and can’t inform the world of what they are going through 💔 — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 28, 2023

وفي تدوينة ثانية رد من خلالها على النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أكد ماسك أن شركة "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

وكان وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الفلسطیني إسحاق سدر، قد قال إنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الدولية للحصول على خدمات "ستارلينك" في التواصل مع قطاع غزة.

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وأضاف الوزير في تصريح صحفي "طلبنا من مصر تقوية شبكات البث بعد قطع إسرائيل الاتصالات في غزة".

وكانت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال" قد أعلنت الجمعة انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما "starlink for gaza.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT