مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا مساء اليوم الأحد بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان.

فبحدود الساعة 08:40 من مساء اليوم، قالت مراسلتنا إن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية إسرائيلية في المنطقة الواقعة بين منطقتي ياطر و زبقين في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي عقبها غارتين جديدتين على أطراف بلدة ياطر في القطاع الغربي، وفق مراسلتنا.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على تلال رميش يارون مقابل جبل هرمون (القطاع الأوسط في جنوب لبنان)، و‏غارة جوية في أطراف بلدة ‌ بليدا⁩ (القطاع الأوسط في جنوب لبنان).

واستمر الطيران الحربي في استهداف البلدات اللبنانية الجنوبية، حيث أغار على منطقة الجميلة قرب مزرعة حسين داوود على الأطراف الشرقية لبليدا في القطاع الأوسط.

جدير بالذكر أن "حزب الله" اللبناني أعلن اليوم الأحد استهداف مسيّرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام ‏بصاروخ أرض جو وأصابها إصابة مباشرة، وشوهدت بالعين المجردة ‏وهي تسقط.

كما أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم أنها "قصفت مغتصبة "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".

وأكدت قوات الفجر في لبنان (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية) مساء اليوم قصف كريات شمونة الإسرائيلية بالصواريخ، مؤكدة قدرتها على توسيع دائرة الرد لثني إسرائيل عن عدوانها.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يُتبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى على حدود لبنان الجنوبية، وذلك منذ بدء الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

المصدر: RT