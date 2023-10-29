الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية وسط اشتباكات مسلحة وعنيفة (فيديوهات)

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة أحياء في مدينة جنين بالضفة الغربية، فيما دوت صفارات الإنذار في المدينة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن شهود عيان أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تبادل إطلاق عنيف بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الأحد، قُتل شاب وأصيب 11 برصاص قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

المصدر: RT + "وفا"