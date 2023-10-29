الكشف عن سبب تغطية جوانب دبابات "ميركافا" الإسرائيلية بسواتر طويلة مسطحة

حيّرت السواتر الجانبية غير العادية الموضوعة على دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقد شوهدت هذه المدرعات في مناطق تتمركز فيها القوات البرية أثناء استعدادها لغزو قطاع غزة، حيث تمت تغطية جانبي الدبابة بسواتر مستطيلة مسطحة.

في حين افترض البعض أن هذه السواتر عبارة عن طبقة من المطاط العازل للصوت، التي تقلل من الصخب الناتج عن حركة الدبابة.

وفي الواقع، فإن بكرات الدبابة بدون إطارات تصدر الكثير من الضجة. وتم التخلي عن الغطاء المطاطي من أجل تقليل الوزن والحيلولة دون إمكانية تدميره أثناء القيام بمسيرات طويلة في ظروف السلم ونشوب الحرائق أثناء الأعمال القتالية.

وقد كثرت فرضيات من هذا النوع، وعلى سبيل المثال هناك فرضية تفيد بأن هذه المادة تزيد من التخفي الراداري والحراري.

بينما أشارت قناة تليغرام "فوربوست" الروسية إلى أن تلك الأغطية تم تصميمها على شكل إبر. وهي تشبه سواتر يتم تركيبها على مدافع عيار 155 ملم الألمانية الذاتية الحركة Panzerhaubitze 2000. والغاية منها تشويه القمع التراكمي للذخيرة، وبالتالي الحيلولة دون تشكيل تيار يخترق الدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا