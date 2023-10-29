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مقطع فيديو يوثق تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس

أخبار العالم العربي

مقطع فيديو يوثق تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس
Globallookpress
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نشر المركز الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو يوثق تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس.

وكتب المركز في تغريدة على منصة "إكس": "لحظة تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، مساء اليوم".

وتشن القوات الاسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات مستمرة لمدن الضفة الغربية تتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد قتل 107 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من اكتوبر الحالي.

 

 

المصدر: RT

 

 

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