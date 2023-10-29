نشر المركز الفلسطيني للإعلام، مقطع فيديو يوثق تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الجيش الإسرائيلي قرب مدينة نابلس.

وكتب المركز في تغريدة على منصة "إكس": "لحظة تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، مساء اليوم".

#فيديو | لحظة تفجير عبوات ناسفة أثناء مرور آليات الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، مساء اليوم.#غزة_تتعرض_لعشرات_المجازرpic.twitter.com/hPD5gs87qD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 29, 2023

وتشن القوات الاسرائيلية حملة مداهمات واقتحامات مستمرة لمدن الضفة الغربية تتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقد قتل 107 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من اكتوبر الحالي.

المصدر: RT