وزير خارجية إيران: لا صحة للمزاعم حول صلة طهران بهجوم حماس على إسرائيل

أكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان عدم صحة المزاعم التي تقول إن طهران على صلة مباشرة بهجوم حركة حماس على إسرائيل، والذي شنته يوم 7 أكتوبر الجاري وقال إنها "بلا أساس".

وقال أمير عبد اللهيان في لقاء مع شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "نحن دائما ندعم فلسطين سياسيا وإعلاميا ودوليا. ولم ننكر ذلك أبدا".

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وأضاف "هذه هي الحقيقة، لكن في ما يتعلق بعملية طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس هذه، لا حكومتي ولا أي جهة من بلدي".

كما دحض الوزير الإيراني اتهام طهران بانها تدعم هجمات الحوثيين وأنها كانت تنوي من خلالها استهداف إسرائيل وقال إنه دائما ما يتم إطلاق هذه الاتهامات بحقنا دون تقديم أي دليل على ذلك.

واضاف: كنت في زيارة إلى المنطقة منذ حوالي أسبوعين وزرت العراق وسوريا ولبنان أيضا ولمست عن قرب مقدار الغضب عند الناس مما يجري في غزة من قبل إسرائيل وجميع من هناك يتصرف من تلقاء نفسه ومن مصالحه ولا يتلقى الأوامر من جانبنا على الإطلاق.

وقال: "حتى ما تقوم به حماس إنما ينبع من إرادتهم ذاتها وهم من يقرر ما يفعلون".

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هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" صباح 7 أكتوبر، وعمل أيضا على توسيع هجومه البري وكثف من غاراته على كافة المحاور منذ يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري.

إلى ذلك أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل عن وقوع أكثر من 8 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

وأما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: "سي إن إن"