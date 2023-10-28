عبد اللهيان لـCNN: ربط أي هجوم في المنطقة بإيران بلا دليل هو أمر خاطئ

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن ربط أي هجوم في المنطقة أو أي استهداف للمصالح الأمريكية من قبل أي جماعة بإيران بدون دليل، هو أمر خاطئ.

وقال حسين أمير عبد اللهيان في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن "إيران لا تريد لهذه الحرب أن تتسع".

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وأضاف "قبل أسبوعين كنت في العراق وكذلك في سوريا ولبنان وتمكنت بصورة شخصية وقريبة رؤية الجميع.. أهم حساسون حيال التطورات في فلسطين وهم غاضبون".

وصرح الوزير "هم لا يتلقون أوامر منا إنهم يتصرفون وفق مصالحهم".

وردا على سؤال بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، قال أمير عبد اللهيان "دعيني أسأل سؤالا، هل احتلت إسرائيل فلسطين أم احتل الفلسطينيون إسرائيل؟ أيهما؟.. إنه رد على الاحتلال و75 عاما من الإذلال".

وتابع "أنا أسألكم تحديدا، ماذا عن الهجمات المكثفة على غزة وقتل 7 آلاف امرأة وطفل لماذا لا تتحدثون عن الطرفين؟ وجانب الاحتلال؟ نعم نحن لا نوافق على قتل المدنيين".

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وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، من أنه إذا "استمر الوضع الحالي والجرائم الإسرائيلية فإن اتساع دائرة الحرب وفتح جبهات جديدة ضد الكيان بالمنطقة وارد".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الجمعة 27 أكتوبر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

المصدر: RT + شبكة "CNN" الأمريكية