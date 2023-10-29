واشنطن تعلن مواصلة المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

أعلنت واشنطن أن السلطات الأمريكية تواصل مع الشركاء الإقليميين وإسرائيل، التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.

أعلن ذلك مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، وقال نحن مستمرون في بذل الجهود لإطلاق سراحهم، لكن لا يمكنني مناقشة التفاصيل على شاشة التلفزيون.

وأضاف: "نحن والشركاء الإقليميون منخرطون فيها (المفاوضات)". والسلطات الأمريكية، بحسب سوليفان، مستعدة من أجل تحرير مواطنيها لدعم فرض هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأكد أن عودة المواطنين إلى ديارهم لا تزال تمثل أولوية قصوى بالنسبة للإدارة الأمريكية.

هذا وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" أن ثمن العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين هو "تبييض كافة السجون من كافة الأسرى" الفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، توسيع نطاق عمليته البرية في قطاع غزة، فيما هو يشن غارات جوية مكثفة ضد البنية التحتية في قطاع غزة.

وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.

وقتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.

المصدر: RT + وكالات