أبو عبيدة الناطق باسم "القسام": عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ليس إلا لألم عظيم يتجرعه

قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" إن ثمن العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين هو "تبييض كافة السجون من كافة الأسرى" الفلسطينيين.

وقال أبو عبيدة في كلمة للأمة إن "اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل"، مضيفا "إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا".

كما أكد أبو عبيدة أن "عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر ليس إلا لألم عظيم يتجرعه... نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا لا نزال في انتظاره .. سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف".

وأضاف "زمن انكسار الصهيونة قد بدأ.. زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو انتهى".

وتابع "نجدد دعوتنا لشرفاء الأمة أن يعتبروا هذه المعركة معركة فاصلة في تاريخ الأمة".

وأكد "أقول لزعماء أمتنا العربية هل وصل بكم العجز إلى أنكم لا تستطيعون تحريك المساعدات؟".

وفي حديثه عن إنجازات "كتائب القسام"، قال أبو عبيدة: "رأينا نصر الله ومجاهدا واحدا من مقاتلينا يدمر 3 آليات ويقتل ويصيب من فيها ويفر العدو أمامه وكأنه يفر أمام جيش"، مضيفا "نؤكد على أننا ننتتظر العدو في معركته البرية التي يهدد بها لنعلمه معنى القوة والفداء وسنذيقه الهزيمة".

المصدر: RT