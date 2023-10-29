الدفاع المدني بغزة: فوجئنا بحجم الدمار وعدد القتلى بعد عودة الاتصالات للقطاع

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل اليوم الأحد، إن الدفاع المدني فوجئ بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات للقطاع.

وأشار بصل إلى أن فرق الدفاع المدني "انتشلت 30 شخصا في شمال غزة من تحت الأنقاض"، مؤكدا مقتل عدد من أفراد الدفاع المدني خلال عملهم في أماكن القصف.

وأضاف: "هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة لصعوبة الوصول إليهم" لافتا إلى أن طواقم الدفاع المدني تتعامل مع نحو 20 استهداف في الدقيقة الواحدة".

ولفت إلى أن المواطنين يبلغون بوجود أصوات تحت الأنقاض حتى الآن، مشددا على ضرورة إدخال فرق إنقاذ عربية ومعدات ثقيلة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بعزة أن نحو 10 آلاف قتيل ومفقود لا يزالون تحت الأنقاض، منذ بداية الحرب على غزة، بسبب عجز فرق الإنقاذ والدفاع المدني عن الوصول إليهم بإمكاناتها المتواضعة.

المصدر: RT