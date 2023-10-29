القوة البرية الإيرانية: مستعدون تحت راية المرشد الأعلى للرد على أي تهديد وفي أي بقعة وبأي حجم

اكد قائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد كيومرث بور حيدري أن "هذه القوة المسلحة يدها على الزناد ومستعدة للرد على أي تهديد وفي أي بقعة وبأي حجم، وفي أقرب وقت ممكن".

وعلى هامش مناورات الاقتدار التي أقيمت بمشاركة وحدات القوة البرية للجيش الإيراني، قال العميد كيومرث بور حيدري: ""هذه القوة المسلحة يدها على الزناد ومستعدة دوما لكي تقوم تحت راية الولي الفقيه (المرشد الإيراني علي خامنئي)، بالرد على أي تهديد وفي أي بقعة وبأي حجم، وفي أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "إن القوة البرية شهدت تحولا بفضل نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، والتوجيهات الحكيمة للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد أصبحت اليوم قوة قتال ورد سريع كبرى".

وأشار العميد حيدري إلى أن مناورات الاقتدار التي اختتمت مساء يوم السبت "احتوت على تدريبات في إطار تعزيز جاهزية الجيش الإيراني للرد على التهديدات المباغتة وإزاحة الأعداء الذين يضمرون مساساً بأرض هذا الوطن من الوجود في غضون لحظات قليلة".

وبين أن "المروحيات التابعة لطيران الجيش، نفذت خلال مناورات الاقتدار عمليات نوعية بما في ذلك نقل وتفريغ الاعتدة والاجهزة العسكرية، والتحليق في الليل باستخدام كاميرات الرؤية الليلية، كما نفذت عمليات هجومية دمرت خلالها الاهداف المحددة بنجاح، لافتا إلى أنه تم في هذه المناورات استخدام أنواع الطائرات المسيرة، الاستطلاعية والهجومية الالكترونية والعسكرية، المزودة بأجهزة التحكم عن بعد.

وشدد قائد القوة البرية للجيش، على أن "مناورة الاقتدار بعثت رسالة سلام ومودة لا سيما إلى دول الجوار، كما استعرضت اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام أعين الأعداء".

المصدر: "مهر"