رئيسي يرفض اتهام إيران بالتورط في هجمات حماس

رفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، الاتهامات حول تورط إيران في هجمات حماس على إسرائيل.

وقال رئيسي في مقابلة مع قناة الجزيرة: "نحن نبذل جهودا نشطة لدعم الفلسطينيين والمقاومة، ولكن قوى المقاومة في فلسطين وفي جميع أنحاء المنطقة مستقلة".

وأضاف رئيسي: " إنهم يتخذون قراراتهم بأنفسهم ولا يتلقون أي أوامر من طهران".

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن ربط أي هجوم في المنطقة أو أي استهداف للمصالح الأمريكية من قبل أي جماعة بإيران بدون دليل، هو أمر خاطئ.

وقال حسين أمير عبد اللهيان في تصريح لشبكة CNN الأمريكية إن "إيران لا تريد لهذه الحرب أن تتسع".

وأضاف "قبل أسبوعين كنت في العراق وكذلك في سوريا ولبنان وتمكنت شخصياً وعن قرب من رؤية الجميع.. إنهم حساسون حيال التطورات في فلسطين وهم غاضبون".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

المصدر:تاس